Норвегія заборонить хутряну промисловість

Норвегія планує заборонити ферми з вирощування лисиць та норок для хутряної промисловості вже до 2025 року, і таким чином стане першою скандинавською країною, яка зважилася на такий крок, повідомило у вівторок, 16 січня, видання The Local.

Цей крок минулого тижня був узгоджений партнерами в новому тристоронньому коаліційному уряді Норвегії під час переговорів щодо умов їх співпраці. Відтак хутряна промисловість буде повністю припинена згідно з досягнутою домовленістю.

Благодійна організація з захисту тварин Anima привітала рішення політиків.

«Це фантастична перемога в боротьбі, за припинення роботи хутряної індустрії в Європі», – заявив керівник кампанії Турбйорн Шионінг.

У той же час міністр сільського господарства країни Йон Георг Даль від Прогресивної партії, яку називають популістською, назвав це рішення «кроком назад». Він також пообіцяв працювати над тим, щоб фермери, які займаються хутряною промисловістю, отримали належні компенсації від такого рішення.