Сертифікат формується автоматично на підставі даних ЄДЕБО

Міністерство освіти і науки розпочало формування нових академічних грантів для здобувачів, які вступили у 2026 році, та продовження державних грантів для вступників 2024 і 2025 років. Після перевірки даних сертифікати передаватимуть у застосунок «Дія», де студенти мають особисто підтвердити їх. Розповідаємо, як та коли це необхідно зробити, щоб не втратити грант.

Як повідомило МОН 10 листопада, гранти повністю або частково покривають вартість контрактного навчання. Для вступників 2026 року підтримка охоплює бакалаврат, магістратуру медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування, а також магістратуру на основі ступеня бакалавра. Розмір допомоги визначається індивідуально з урахуванням результатів вступних випробувань та передбачених коефіцієнтів. Точну суму буде зазначено в сертифікаті.

Студенти другого й третього років навчання, які вступили у 2024 або 2025 році та отримували державний грант, підтверджують продовження підтримки на відповідний рік за умовами програми, у якій вони беруть участь.

Коли потрібно підтвердити грант

Перший рік навчання, вступ у 2026 році, а також в магістратуру – з 9 до 29 листопада 2026 року.

– з 9 до 29 листопада 2026 року. Другий і третій роки навчання, продовження грантів для вступників 2024 і 2025 років – з 13 листопада до 3 грудня 2026 року.

Як підтвердити грант у Дії

Окремо подавати заяву на грант не потрібно. Сертифікат формується автоматично на підставі даних ЄДЕБО для здобувачів, які відповідають умовам програми.

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Оновіть застосунок «Дія» та перевірте, чи активований у вас Дія.Підпис. Після надходження сповіщення відкрийте сертифікат у Дії. Перевірте персональні дані, назву закладу й освітньої програми, суму гранту та строк підтвердження. Підтвердьте згоду на отримання або продовження гранту за допомогою Дія.Підпису у визначений строк.

Якщо сертифікат не з’явився або в ньому є помилка, зверніться до свого закладу освіти для перевірки даних у ЄДЕБО. Сертифікати передаватимуть у Дію після внесення й перевірки інформації, тому вони можуть з’являтися в різний час.

Якщо виникнуть технічні проблеми з підтвердженням сертифіката у «Дії», зверніться до технічного адміністратора застосунку.

Для консультацій від Міністерства освіти і науки щодо надання академічних та продовження державних грантів є спеціальна електронна пошта grant_mon@mon.gov.ua.