BBC показала перші кадри свого майбутнього історичного серіалу «Король та завойовник». Одну з головних ролей зіграв Ніколай Костер-Вальдау, відомий як Джеймі Ланністер з «Гри престолів».

Костер-Вальдау втілив на екрані Вільяма, герцога Нормандського, також ми зможемо побачити Джеймса Нортона в ролі Гарольда, графа Вессекса, відомий за фільмом «Ціна правди» та серіалом «Гранчестер», а також Емілі Бічем (Едіт Суоннек), Клеманс Поезі (Матильда), Едді Марсан (король Едуард), Джульєтта Стівенсон (Леді Емма), Жан-Марк Барр (король Генріх) тощо.

Історична драма «Король та завойовник» розповідає про зіткнення, яке визначило майбутнє Британії на тисячу років, коли Гарольд Вессекський і Вільгельм Нормандський зустрілися у битві при Гастінгсі в 1066 році.

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Сценарій до серіалу написав Майкл Роберт Джонсон («Шерлок Голмс», «Помпеї»), а перший епізод зрежисував Бальтасар Кормакур («101 Рейк’явік», «Інфікована плоть»).

Серіал можна буде подивитись наступного року на BBC One та BBC iPlayer.