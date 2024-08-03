ерший кадр показує актора Пітера Клеффі в образі лицаря сера Дункана Високого

У 2025 році вийде новий серіал з всесвіту «Гри престолів» «Лицар Семи королівств: Межовий Лицар». Події пригодницького серіалу від HBO і платформи Max «Лицар Семи королівств: Межовий лицар», що базується на однойменному романі Джорджа Р.Р. Мартіна, будуть розгортатися за сто років до подій «Гри престолів». Серіал слідуватиме за пригодами сера Дункана Високого та його зброєносця Бовтуна (насправді його звати Ейґон «Егг» Таргарієн), які разом мандрують Вестеросом.



Династія Таргарієнів все ще займає Залізний трон, а люди досі пам’ятають драконів. На головних героїв чекають неймовірні пригоди.

Кадр з майбутнього серіалу

Перший кадр показує актора Пітера Клеффі в образі лицаря сера Дункана Високого. Його зброєносця зіграє Декстер Сол Анселл, який зіграв Коріолана Сноу у торішньому приквелі «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій».



Спін-офф «Лицар Семи королівств» продюсує творець «Дому дракона» Раян Кондал.

Перший сезон складатиметься з шести епізодів, три з яких зніме Сара Адіна Сміт («Уроки хімії», «Ханна»). Інші три епізоди зніме Оуен Гарріс, відомий тим, що зрежисував кілька епізодів у серіалі-антології «Чорне дзеркало», зокрема «Сан-Джуніперо» та «Я скоро повернуся». У «Лицарі семи королівств» також виконуватиме функції виконавчого продюсера.