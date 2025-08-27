Підсумки розіграшу

Масштабний благодійний збір «Тотальний Rusoriz», який організувала «Спільнота Стерненка» за підтримки РІЕЛ, завершився.

У межах ініціативи вдалося зібрати 100 мільйонів гривень. Завдяки цим коштам закуплять 555 перехоплювачів «Шахедів» та 1660 інших дронів (передусім оптоволоконних) для підсилення оборони Покровська та Костянтинівки.

«У рамках збору ми передали квартиру в житловому комплексі бізнес-класу Nordica Residence на Печерську. Її розіграли серед тих, хто зробив внесок від 300 гривень», – мовиться в повідомленні.

Переможець розіграшу – Євгеній К. Він задонатив 300 гривень. Усього участь у розіграші взяли 76 806 донаторів, а кількість шансів становила 205 847.

Компанія висловила вдячність всім, хто долучився до цієї ініціативи. Там наголосили, що це підтримка не лише для проєкту, а й для обороноздатності України.

«Для РІЕЛ участь у таких проєктах — свідомий вибір. Ми віримо у силу спільних дій, діємо відповідально й підтримуємо тих, хто захищає країну», – пояснили там.

Згодом покажуть відео із передачею квартири переможцю розіграшу.