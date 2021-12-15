Відзначили тренерів, які займаються з дітьми у 48 видах спорту

100 спортивних дитячих тренерів Львова нагородили преміями. Кожен з них отримає по 25 тис. грн за міською програмою «Дитячий тренер». У середу, 15 грудня, міський голова Львова Андрій Садовий привітав переможців і вручив їм премії.

Серед переможців – спортивні тренери з 48 видів спорту, які займаються з дітьми. Ще шістьом вручили почесні відзнаки. З повним переліком можна ознайомитися тут.

«Ви всі – дуже круті, адже дуже багато робите для дітей. Ви витрачаєте неймовірну кількість часу на навчання дітей, тому велика вам подяка від усіх мешканців Львова. Ми пишаємось вами», – зазначив під час нагородження міський голова Львова.

Нагадаємо, нещодавно такими ж преміями відзначили 100 найкращих педагогів міста.