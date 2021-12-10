Конкурс з відзначення успішних педагогів відбувається у Львові шостий рік

100 найкращих працівників шкіл, садочків та позашкільних закладів Львова відзначили преміями 25 тисяч гривень. Нагородження відбулося вшосте за програмою «Успішний педагог».

У 2021 році у конкурсі взяли участь 115 вчителів шкіл, 73 педагоги дитсадків та 14 працівників будинків та центрів творчості. Для нагородження відібрали 50 вчителів, 40 вихователів садочків та 10 педагогів закладів позашкільної освіти.

«Ми зараз на тому етапі, коли хочемо переосмислити освітню галузь у Львові і дати їй новий поштовх. А ви буде в цьому питанні нашими найкращими порадниками, адже нам будуть потрібні ваші мудрі думки», – наголосив під час нагородження міський голова Львова Андрій Садовий.

100 переможців отримають 25 тис. грн. Повний список можна переглянути на сайті Львівської міськради.