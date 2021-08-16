До топ-50 найкращих учителів України увійшли дві представниці Львівщини. У півфіналі щорічної національної премії Global Teacher Prize Ukraine відзначили львівську вчительку Лілію Телішевську та сокальську педагогиню Ольгу Владичко.

На конкурс надіслали 3273 анкети. П'ять відбіркових офісів по всій Україні обрали 50 півфіналістів національної премії для вчителів Global Teacher Ukraine 2021, повідомили на сайті громадської спілки «Освіторія», яка проводить конкурс.

Лілія Телішевська — вчителька української мови та літератури школи №99 у Львові. Вона переможниця конкурсу «Учитель року», всеукраїнських конкурсів «Вчитель-новатор» та iChampions. Її учні займають призові місця на всеукраїнських олімпіадах, обласних конкурсах.

«Уроки Лілії — постійний інтерактив: тут використовують комп’ютерні мережі, соціальні сервіси, створюють веб-квести про Лесю Українку та проєкти про Франка, ходять слідами героїв роману «Перехресні стежки», — йдеться в характеристиці педагогині для конкурсу.

Вчителька української мови та літератури львівської школи №99 Лілія Телішевська

Друга номінантка — вчителька Сокальського ліцею № 1 імені Олега Романіва Ольга Владичко. Викладає захист Вітчизни, мистецтво, образотворче мистецтво. Веде свій блог, в якому ділиться порадами та методами викладання.

«У своїй роботі Ольга практикує нестандартні уроки — вернісаж, пізнавально-мистецьку гру, художні пленери, екскурсії рідним містом. Також вчителька викладає нетрадиційні розвивальні техніки малювання: монотипія (відбиток), роздмухування туші, акварель по вологому», — так описують методику викладання Ольги Владичко.

Викладачка мистецтва Сокальського ліцею Ольга Владичко

Наступним етапом буде обрання топ-10 найкращих педагогів України. Переможця конкурсу оголосять 2 жовтня.

Global Teacher Prize Ukraine — це щорічна національна премія за аналогією зі світовою Global Teacher Prize, місія якої — підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію Global Teacher Prize Ukraine заснувала ГС «Освіторія» у 2017 році.