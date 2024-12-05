Гроші можна витратити на енергозбереження шкіл

Фонд UNICEF Ukraine виділить допомогу ще 100 школам, щоб вони підготували свої приміщення до зими. Кожен навчальний заклад отримає по 290 500 грн, повідомляє МОН. Гроші надав уряд Норвегії.

Це дасть змогу забезпечити умови для якісного навчання. Кошти можна буде витратити на:

утеплення приміщень, заміну вікон і дверей;

ремонт та закупівлю електричних і теплогенерувальних установок;

оновлення інженерних мереж;

ремонт шкільних їдалень у межах реформи харчування (до 83 тис. грн),

транспортування та зберігання закупленого обладнання, запчастин, матеріалів і пального.

«Це важливий крок для підтримки шкіл, які, незважаючи на складні умови війни, продовжують очно надавати освіту для наших дітей», – наголосило МОН.

Допомогу отримають школи Вінницької, Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької областей. З повним переліком закладів можна ознайомитися за посиланням. Серед них:

Ліцей № 16 ім. Ю. Дрогобича у Дрогобичі;

середня загальноосвітня школа № 1 у Трускавці;

Мукачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13;

Ужгородський ліцей «Імідж»;

Калуський ліцей №6;

Коломийський ліцей №5 Імені Шевченка;

Рівненський ліцей № 9;

Тернопільська школа №11;

Тернопільська школа №23;

Кам’янець-Подільський ліцей №9 ім. А. М. Трояна;

Гімназія № 22 Імені Олега Ольжича у Хмельницькому;

Чернівецька гімназія № 9;

Чернівецька гімназія №14.

Гроші почнуть надходити на рахунки шкіл у січні 2025 року. Раніше у жовтні обрали 700 шкіл, які отримають таку ж допомогу для підгоовки до зими.