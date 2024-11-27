Міністерство освіти і науки запустило проєкт «Уроки енергоефективності», які допоможуть сформувати в учнів і учениць звички енергозбереження. Методичні матеріали розробили на основі рекомендацій Інституту місцевого розвитку.

Проєкт допоможе сформувати в учнів практичні навички раціонального споживання енергоресурсів, сприятиме розвитку культури свідомого енергоспоживання серед дітей та дорослих.

«На фоні енергетичних викликів, які спричиняє Росія, наше раціональне енергоспоживання стане корисною навичкою для їхньої протидії», – вважає МОН.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Чому дітям важливо навчатися енергоефективності:

Це економить сімейний бюджет. Ці уроки розвивають ще й фінансову грамотність: зекономив – отже заробив;

Це допомога країні. Без зайвого навантаження енергетична система працюватиме стабільніше і зможе швидше відновитися у випадку руйнувань.

Піклування про довкілля. Енергоефективність – це простий спосіб зменшити викиди шкідливих газів. Зберігаючи енергію, ми захищаємо природу: економимо ресурси, зменшуємо забруднення, запобігаємо зміні клімату.