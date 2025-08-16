10 цитат з віршів Тараса Шевченка, які закликають до боротьби
Тарас Шевченко вважається класиком літератури, адже його вірші досі актуальні. Гостре слово поезії гартує дух бійців в окопах, на передовій і в тилу, надихає на мужню боротьбу. Український інститут національної памʼяті зробив підбірку цитат з «Кобзаря», які і через майже 200 років правдиві і пророчі.
Борітеся – поборете, вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!
Ця найвідоміша Шевченкова цитата стала гаслом національного руху. У вересні 2023 року бійці ЗСУ звільнили від окупантів Балаклію. Вони вирішили здерти пропагандистський білборд у місті, а під ним побачили саме ці рядки Шевченка – як заклик не здаватися.
Банер з рядками Тараса Шевченка у звільненій Балаклії, вересень 2022 року. Скріншот з відео Володимира Коробчука, підрозділ "Спрут"
І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.
Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І неситий не виоре на дні моря поле.
І вражою злою кровʼю волю окропіте!
Смійся, лютий враже! Та не дуже, бо все гине, – слава не поляже.
А щоб збудить хиренну волю, треба миром, громадою, обух сталить, та добре вигострить сокиру, та й заходиться вже будить.
Свою Україну любіть, любіть її… во времʼя люте. В останню тяжкую минуту за неї Господа моліть.
Москалики, тільки застогнало, пішли в землю; диво дивне сталося на світі.
Не смійтеся, чужі люде! Церков-домовина розвалиться… і з-під неї встане Україна. І розвіє тьму неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі невольничі діти!..
Наша дума, наша пісня не вмре, не загине… От де, люде, наша слава, слава України!