Теперішній міністр освіти Оксен Лісовий на фронті читав «Кобзаря» Шевченка

Тарас Шевченко вважається класиком літератури, адже його вірші досі актуальні. Гостре слово поезії гартує дух бійців в окопах, на передовій і в тилу, надихає на мужню боротьбу. Український інститут національної памʼяті зробив підбірку цитат з «Кобзаря», які і через майже 200 років правдиві і пророчі.

Борітеся – поборете, вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!

Ця найвідоміша Шевченкова цитата стала гаслом національного руху. У вересні 2023 року бійці ЗСУ звільнили від окупантів Балаклію. Вони вирішили здерти пропагандистський білборд у місті, а під ним побачили саме ці рядки Шевченка – як заклик не здаватися.

Банер з рядками Тараса Шевченка у звільненій Балаклії, вересень 2022 року. Скріншот з відео Володимира Коробчука, підрозділ "Спрут"