1. Вакцини для дітей і дорослих – різні. У «дорослих» вакцинах доза (кількість речовини, що має викликати імунітет) менша – як правило, вдвічі. Ними вакцинують не лише дорослих, але й дітей «не зовсім раннього віку» – деякі вакцини, наприклад АДС-М, використовують для імунізації людей від 7 років, інші, наприклад «Бустрікс», – від 4 років.

2. Буква «М» у назві вакцини АДС-М якраз і вказує на те, що вона містить зменшену дозу. А ще можливі такі написи: «DT» – вакцина від дифтерії і правця, «Td» – маленька буква «d» в назві означає в два рази зменшену дозу.

3. Вакцини для дорослих «лише від дифтерії» на практиці не застосовуються. Реально використовують або «дифтерія+правець (DT), або дифтерія+правець+кашлюк (DTP).

4. Як треба щепити дорослих від дифтерії за правилами? А ось так: починають в дитинстві – 3 дози у перший рік життя, по 1 дозі в 1,5 року, 6 і 16 років. Далі кожні 10 років – в 26, 36, 46 і т. д.

5. Учені всього світу продовжують сперечатися, і предмет суперечки виглядає так: «кожні 10 років треба щепитися від дифтерії і правця чи все-таки кожні 10 років треба щепитися від дифтерії, правця і кашлюка?» Питання про доцільність вакцинації від дифтерії раз на 10 років не стоїть в принципі – треба, треба однозначно!

6. Порада: якщо у вас є можливість купити вакцину для дорослих з кашлюковим компонентом – наполегливо рекомендую щепитися від кашлюка, особливо якщо найближчим часом плануєте заводити дітей. Вакцини для профілактики кашлюка бувають цільноклітинні і додатково очищені, так звані «ацелюлярні». Від 7 років рекомендують використовувати лише ацелюлярні вакцини. Про букви: «DTР» – вакцина від дифтерії, правця і кашлюка; «DTаР» – вакцина від дифтерії, правця і кашлюка, але кашлюк ацелюлярний; «Tdap» – вакцина для дорослих від дифтерії, правця і кашлюка, кашлюк ацелюлярний, зменшена доза кашлюка і дифтерії – оптимальний варіант, який рекомендують читачам віком від 7 років (з того, що є на ринку, цьому поєднанню букв відповідають «Boostrix» і «Adacel»).

7. Питання: «Що робити, якщо правильно щеплені в дитинстві, але пропустили необхідні вакцинації (в 26, 36, 46 і т. д.)?» Відповідь: отримати 1 дозу вакцини не залежно від того, 36 вам чи 56 років.

8. Питання: «Що робити, якщо в дитинстві не щепилися, чи щепилися неправильно чи не знаємо – щепилися чи ні?». Відповідь: отримати три дози – спочатку одну дозу, через місяць – другу, через 6 місяців після другої – третю.

9. Додаткова вакцинація від кашлюка, дифтерії і правця обов’язкова для вагітних. Тобто питання не в тому, «чи можна вагітним»! Саме вагітним треба насамперед!

10. Комбінована вакцина (дифтерія+правець+кашлюк – Tdap) вводиться одноразово при кожній вагітності у 2-му чи 3-му триместрі (оптимально – на терміні 26-37 тижнів). У будь-якому випадку вакцинацію слід завершити не пізніше, ніж за два тижні до прогнозованої дати пологів.

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