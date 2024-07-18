До лікарні Святого Миколая Софія поступила із забоєм грудної клітини та трьома переломами

Ортопеди-травматологи львівської дитячої лікарні Святого Миколая Першого ТМО допомогли 11-річній Софії Колодій, яка отримала три переломи, катаючись на гойдалці на дитячому майданчику.

Як повідомили у Першому медоб’єднанні Львова, 11-річна Софія Колодій зі Львова бавилась з друзями на дитячому майданчику. Дівчинка настільки сильно розкаталася на гойдалці, що зробила повний оберт – фактично на 360 градусів – та на швидкості вдарилася об верхню перекладину. Софія не втрималася у сидінні і перелетіла через гойдалку. Очевидці відразу викликали швидку.

До лікарні Святого Миколая Софія поступила із забоєм грудної клітини та трьома переломами: стегнової кістки, плеча та великого пальця руки. Спеціалісти дитячої лікарні Святого Миколая кажуть, що зазвичай із таким рівнем травм пацієнтів привозять після ДТП чи падіння з великої висоти. Дитина фактично була знерухомлена. Травматологи тимчасово зафіксували плечову кістку та приступили до операції.

«Ортопеди-травматологи оперували Софійку на спеціальному ортопедичному тракційному столі. Під контролем рентген-апарату вони “витягнули” ногу так, щоб кістки стали у правильне положення. А потім – через 2 проколи по 2 мм – завели спиці, які утворили канал для введення спеціальних гвинтів. Ними хірурги зафіксували фрагменти стегнової кістки. Операція пройшла добре. Але говорити, що все минулося – ще зарано. Адже за таких переломів є небезпека виникнення серйозних ускладнень», – розповіли у лікарні.

Мар’ян Орач, який є ортопедом-травматологом лікарні Святого Миколая каже, що найнебезпечніший перелом із усіх, що мала Софія – це перелом стегна в області шийки.

«Саме там проходять судини, що кровопостачають голівку стегна, тобто сам суглоб, який відповідає за рухи ногою. Якщо немає живлення, то голівка розпадається. Це називається асептичний некроз голівки стегнової кістки. І, на жаль, при подібних травмах іноді виникає це рідкісне та вкрай важке ускладнення, яке призводить до інвалідизації», – розповідає Мар’ян Орач.

Після успішної операції з фіксації стегнової кістки спеціалісти виконали ще одне втручання на плечі Софії. Лікарі зняли ортез та через невеликий розріз з’єднали фрагменти кістки еластичними титановими стержнями. Завдяки цьому втручанню, перелом швидше зростеться і дівчинка зможе знову вільно рухати рукою.