Хірургам вдалося уникнути всіх ризиків, успішно видалити хемодектому та перев’язати судину, яка її харчувала

Медики лікарні святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова вчасно виявили та успішно видалили 54-річному чоловіку небезпечну та рідкісну пухлину – хемодектому. Вона утворилася просто на сонній артерії. Про це у середу, 17 липня, повідомили у Першому медоб’єднанні Львова.



Пацієнт – 54-річний Ігор Гривняк, який працює сантехніком у цій же лікарні. Нещодавно він зауважив у себе на шиї припухлість та одразу звернувся за допомогою. Лікар спершу припустив, що у пацієнта збільшений лімфовузол та призначив антибіотики. Однак вони ніяк не подіяли на припухлість. Тож медики взялися за більше ґрунтове обстеження.

Під час проведення КТ з контрастом лікарі виявили новоутвір. Далі опікуватися пацієнтом стали вже спеціалісти Центру голови та шиї. Щелепно-лицеві хірурги діагностували пану Ігорю рідкісну пухлину, яка називається хемодектома і утворюється в місці біфуркації, тобто роздвоєння сонної артерії.

«Ця пухлина зустрічається рідко – в 1-2 людей зі 100 тисяч. І є вкрай небезпечною. По-перше, саме розташування пухлини вже несе загрозу життю пацієнта. По-друге, хемодектома може стати злоякісною і викликати метастази. Тому при виявленні такого утвору завжди постає питання про радикальне і швидке оперативне втручання. Лише воно може врятувати життя», – розповів завідувач Центру голови та шиї лікарні святого Пантелеймона Олег Ковтуняк.

Спеціалісти Центру вирішили виконувати цю складну операцію спільно із судинними хірургами.

«Хемодектома пацієнта дуже щільно прилягає до судин і є ймовірність пошкодження сонної артерії. Може виникнути масивна кровотеча. Також у випадку пошкодження, щоб відновити кровопостачання до головного мозку, може знадобитися протезування артерій», – розповів про виклики такого втручання завідувач судинної хірургії Центру серця та судин лікарні святого Пантелеймона Андрій Мелень.

На світлині ліворуч – Олег Ковтуняк, завідувач Центру голови та шиї, по центру – Ігор Гривняк, пацієнт, праворуч – Андрій Мелень, завідувач судинної хірургії Центру серця та судин

Оперували Ігоря Гривняка два завідувачі відділень. Попри складність операції, хірургам вдалося уникнути всіх ризиків, успішно видалити хемодектому та перев’язати судину, яка її харчувала. Вже на другий день після операції пацієнта виписали з лікарні. А результати дослідження пухлини підтвердили, що вона була доброякісною. Після реабілітації чоловік планує продовжити виконувати обов’язки сантехніка у лікарні святого Пантелеймона.