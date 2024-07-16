2-річній Ані з Одещини довелось частково ампутувати пальці на ногах після опіку

У львівській дитячій лікарня Святого Миколая опікові хірурги виконали сім операцій та врятували від ампутації ноги 2-річної дівчинки із Одещини після важкого опіку. Про це повідомляє Перше медоб’єднання Львова 16 липня.

Як повідомило Перше ТМО, 2-річна пацієнтка Аня родом із Одещини. У березні дитина зайшла в домашню баню з бойлером і відкрила один із кранів на шлангу з гарячою водою, через що ноги дитини рясно облило окропом. Плач дівчинки почула мама та одразу відвезла її у місцеву лікарню, через надто глибокі опіки дитину екстрено доправили в Одесу. Уже звідти на 11-й день, через погіршення стану, 2-річну Аню скерували до Львова — до опікових хірургів дитячої лікарні Святого Миколая.

«Дівчинка поступила у дуже важкому стані: глибокі опіки стоп, правої гомілки та стегон. А пальчики були некротизовані, тобто всі тканини та кістки буквально «зварилися» у окропі та були мертвими. Ще тоді наші спеціалісти побачили, що їх не вдасться врятувати, а боротьба за інші уражені ділянки буде складною і тривалою», – повідомили медики. ​

2-річну Аню негайно прооперували. Медики максимально видалили мертві тканини, інакше могли початись незворотні процеси і дитина могла загинути. Потрібно було також ампутувати пальці: два пальці хірурги видалили повністю, а решту – із частковим збереженням фаланг.

«Під час операції ми побачили, що в дитини почало відкриватись ахіллове сухожилля. Саме воно відповідає за рухи стопами. Сухожилля не має власного кровопостачання, тож пересаджена шкіра на цю ділянку не прижилася б. Дитина могла втратити здатність повноцінно рухати стопами. Тоді ми вирішили застосувати BTM-покриття. Це унікальний синтетичний матеріал, що проростає власними судинами пацієнта та стає його новою дермою. Його ми накладали на стопи та стегно дитини», – розповідає Леся Стрілка, комбустіологиня Лікарні Святого Миколая. ​

Раніше це покриття в Україні не застосовували через його високу вартість. Завдяки Християнській медичній асоціації, яка ініціювала та організувала проєкт Re:burn, медзаклад став одним із трьох у країні, що має це покриття. Проєкт Re:burn, спрямований на покращення якості медичної допомоги для пацієнтів з опіками та фінансується урядом Тайваню.

Зараз, щоб поставити 2-річну Аню на ноги, з нею займаються фізичні терапевти та психологи Першого медоб’єднання Львова. Далі родина планує поїздку за кордон.