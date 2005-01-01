13-разова чемпіонка світу львів'янка Олена Овчиннікова готується до нового «бою без правил»

Тринадцятиразова чемпіонка світу з бойових мистецтв львів'янка Олена Овчиннікова готує тіло і думки до нового поєдинку. 6 квітня вона вийде на ринг проти нідерландки Деніс Кільхольтц. Цей бій із ММА влаштовує американська організація Bellator.

Олена Овчиннікова фотографується зі своїми трофеями, аби оновити спортивне портфоліо. І розповідає: організація Bellator активно моніторить бійців у соцмережах, щоб визначити, наскільки вони популярні серед глядачів, чи зможе їхній поєдинок зібрати публіку.

«Наприклад, є бійці, в яких дуже мало друзів в соцмережах. Це не дуже цікаво для організації, – каже спортсменка. – Тобто буває, що можуть і не підписати контракт із таким бійцем».

Невдовзі «Мисливиця» зійдеться на рингу із 28-річною представницею Нідерландів Деніс Кільхольтц на прізвисько «Міс Динаміт». Суперниця – новачок в ММА, однак за плечима має аж близько сотні поєдинків з кікбосингу. І є чемпіонкою Беллатору у цьому розділі. До того ж володіє чорним поясом із дзюдо.

Олена підкреслює: «Дехто каже: от вона має мало боїв з ММА, не має досвіду. Але в ММА буває таке, що навіть до боротьби не доходить. Кільхольтц постійно давить вперед, вона така ломова. Має доволі сильні, потужні удари і дуже серійні».

Олена готується до дуелі вже півтора місяці. Спершу робила акцент на фізичний аспект, тепер – наголос на техніці і тактиці. Тренер Олени Овчиннікової Віктор Лазурко розповідає: «В боротьбі ми готові до всього, і в стійці – теж. Суперниця – так званий «маленький танк». Вона в стійці буде лізти прямо, буде дуже жорсткий бій. І, думаю, він закінчиться достроково».

Тренер спортсменки каже: це чи не вперше Овчиннікова зустрінеться із опоненткою, яка більш досвідчена за неї за кількістю боїв. І додає: «Напевно, перший раз ми виступаємо в ролі андердога, тобто спорстмена, який не буде фаворитом в цьому поєдинку. Це буде психологічно легше, ніж перед тим. І сподіваємося, що все буде добре».

Дуель відбудеться у сусідній Угорщині, у Будапешті. Тож Олена сподівається на численну і теплу підтримку вболівальників.