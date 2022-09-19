Злата Дзюнька представить Україну 11 грудня у Вірменії

Переможницею національного відбору на дитячий пісенний конкурс Євробачення-2022 стала 13-річна Злата Дзюнька із Рави-Руської. Про це повідомляє Суспільне. Фінал нацвідбору конкурсу відбувся у неділю, 18 вересня.

Переможницю визначили у додатковому раунді голосування журі серед п’яти учасників. За результатами онлайн-голосування телеглядачів та оцінок журі Злата Дзюнька та дует «Софії Артеменко та DJ Polіnka» отримали однакову кількість балів. Додатковий бал, який приніс їй перемогу, Злата отримала від журі.

Злата Дзюнька поїде на Євробачення з піснею «Незламна». Дівчина представлятиме Україну на конкурсі 11 грудня у Вірменії.

До складу журі входили Христина Соловій, Мирослава Салій та Анжеліка Рудницька.

Злата Дзюнька живе у місті Рава-Руська, вона учасниця конкурсів і фестивалів Prague Art Festival (Чехія), Zvaigzdziu sonata 2022 (Литва), Vistula Sounds 2022 (Польща).

Нагадаємо, Україна виграла пісенний конкурс «Євробачення» у 2022 році, однак не зможе провести його наступного року через складну безпекову ситуацію. Організатори конкурсу вирішили провести його у Великобританії, представник якої посів друге місце.