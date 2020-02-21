13-річна дівчинка на Львівщині народить дитину від неповнолітнього школяра

13-річна школярка в одному із сіл Кам’янка-Бузького району на Львівщині завагітніла від старшого на два роки односельчанина. Майже 8 місяців їй вдавалося приховувати свою вагітність від вчителів та односельчан. Її мама про це знала, однак також мовчала. Ба більше, мати вагітної школярки відмовилася писати заяву на ймовірного батька-школяра та звинувачує свою доньку у тому, що трапилося.

З етичних міркувань ми не називаємо село, де трапився цей випадок, ані імен усіх причетних.

У п’ятницю, 21 лютого, сільський голова розповів ZAXID.NET, що напередодні до їхнього села вже приїздили працівники поліції з сектору ювенальної превенції. «В нас в селі вже всі про то знають. Була поліція, всіх опитували, що і до чого. У селі про вагітну школярку дізналися десь два тижні тому. Раніше лише ходили чутки, соціальні служби викликали маму дівчинки, але вона ніяк не приходила. Прийшла аж під примусом, після повідомлення на її роботу. Працівники соцслужб їй поставили питання «в лоб», ну і вона підтвердила, що то правда».

Вагітна дівчинка зараз навчається у 8 класі сільської школи і досі відвідує заняття. Ймовірний батько майбутньої дитини з того ж села і вчиться в 9 класі.

У школі, де навчаються діти, про дівчинку відгукуються з доброї сторони. Директорка школи розповіла ZAXID.NET розповіла, що восьмикласниця ніколи не пропускає уроків, хоча вчиться посередньо. Дівчинка дуже добра і має лише кілька близьких подруг. Cім’я, у якій вона росте – неблагополучна та багатодітна, проживає родина у цьому селі вже 17 років, хоча досі тут не прописана. Бабуся, мама та четверо дітей, серед яких вагітна школярка, живуть всі разом в одній кімнаті.

У школі зміни у зовнішності дівчинки помітили на початку грудня. З того часу директорка запевняє, що намагалася поговорити з мамою дівчинки, однак та ніяк не виходила на контакт. І лише кілька тижнів тому під тиском працівників соцслужби таки розповіла, що її донька дійсно вагітна.

З моменту публічного розголосу за цю справу взялися і правоохоронці. У секторі ювенальної превенції місцевої поліції почали слідство. Правоохоронці приїздять до села, опитують однокласників дітей та мешканців села.

Відомо, що мама вагітної дівчинки відмовилася писати заяву на хлопця, якого називають ймовірним батьком майбутньої дитини. «Мама дівчинки звинувачує у тому, що сталося лише свою доньку, мовляв та сама винна, що з ним лягала», – стверджує директорка школи.

Вона також розповіла, що разом із психологом намагалася дізнатися в дівчинки чи не було примусу. «Я в неї питаю, чи він тебе змушував? А вона каже – ні. Але в розмові ми почули, що він навіть ловив рибу і давав їй за то. Я в шоці була», – розповіла директорка сільської школи.

Про хлопця, якого називають ймовірним батьком, відомо, що він також з неблагополучної сім’ї. Два роки тому його маму звинуватили у неналежному виконанні батьківських обов’язків через смерть однорічної доньки. А сам хлопець у дев’ятому класі ледь вміє писати.

У прес-службі поліції Львівщини не коментують цієї ситуації, адже у ній фігурують двоє неповнолітніх. Зараз правоохоронці проводять розслідування, а встановити батька дитини зможуть лише після народження дитинки.

Схожа ситуація сталася два роки тому у Бориславі, де народила 12-річна дівчинка. Спершу батьком дитини називали 18-річного сусіда, однак експертиза цього не підтвердила. Пізніше з'ясувалося, що батьком дитини виявився 14-річний двоюрідний брат дівчинки. До слова, одразу після пологів мама малолітньої породіллі підписала контракт з телеканалом «Інтер», який випустив два ток-шоу за участі цієї сім'ї.