У Львові 15-річна дівчина отруїлась чадним газом. Її доставили в лікарню у середньому ступені важкості.

Дівчину шпиталізували у міську дитячу лікарню 1 листопада близько 23:30. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, вона у стані середнього ступеня важкості (17% карбоксигемоглобіну).

У квартирі, де вона мешкає, в багатоквартирному будинку на вул. Айвазовського, 9 є газова плитка та колонка. Аварійна бригада «Львівгаз» тимчасово припинила газопостачання до газової колонки.

Фахівці встановлюють причини отруєння.