15-річна львів’янка потрапила в лікарню з отруєнням чадним газом
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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У Львові 15-річна дівчина отруїлась чадним газом. Її доставили в лікарню у середньому ступені важкості.
Дівчину шпиталізували у міську дитячу лікарню 1 листопада близько 23:30. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, вона у стані середнього ступеня важкості (17% карбоксигемоглобіну).
У квартирі, де вона мешкає, в багатоквартирному будинку на вул. Айвазовського, 9 є газова плитка та колонка. Аварійна бригада «Львівгаз» тимчасово припинила газопостачання до газової колонки.
Фахівці встановлюють причини отруєння.
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