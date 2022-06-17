16-річна Надія Соколовська тренується у Львівському фаховому коледжі спорту

Львів’янка Надія Соколовська здобула перемогу на чемпіонаті Європи з вільної боротьби серед спортсменів до 17 років. Борчиня змагалась у ваговій категорії 69 кг. Про це у п’ятницю, 17 червня, повідомив голова ЛОДА Максим Козицький.

16-річна Надія Соколовська тренується у Львівському фаховому коледжі спорту та на ФСТ «Динамо» під керівництвом Олександра Раковського.

Інша представниця Львівщини, Ірина Борисюк, теж зайняла високе місце, поступившись у боротьбі за медаль у бронзовому фіналі. А загалом на чемпіонаті українські дівчата зайняли почесне перше місце у командному заліку.