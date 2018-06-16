17 людей загинули в нічному клубі у Венесуелі на студентській вечірці

Щонайменше 17 людей, вісім з яких – неповнолітні, загинули після того, як один з присутніх на студентській вечірці в нічному клубі в столиці країни – Каракасі – кинув у інших присутніх в клубі каністру зі сльозогінним газом.

За повідомленням CNN, 11 людей загинули через удушення, інші – від отриманих травм.

Семеро людей, включаючи двох неповнолітніх, були затримані. У місцевій поліції кажуть, що саме один з неповнолітніх є винуватцем трагедії. Заарештовано і власника клубу за невиконання вимог закону щодо недопущення потрапляння в клуб зброї чи боєприпасів, а сам клуб наразі закрили.

Міністр внутрішніх справ Венесуели Нестор Реверол повідомив, що в клубі перебували близько 500 студентів, адже там якраз проходила вечірка, присвячена врученню дипломів. За його словами, в закладі розпочалася бійка і один з учасників підірвав каністру зі сльозогінним газом.