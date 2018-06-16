17 людей загинули в нічному клубі у Венесуелі на студентській вечірці

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 11:144880

До теми

Щонайменше 17 людей, вісім з яких – неповнолітні, загинули після того, як один з присутніх на студентській вечірці в нічному клубі в столиці країни – Каракасі – кинув у інших присутніх в клубі каністру зі сльозогінним газом.

За повідомленням CNN, 11 людей загинули через удушення, інші – від отриманих травм.

Семеро людей, включаючи двох неповнолітніх, були затримані. У місцевій поліції кажуть, що саме один з неповнолітніх є винуватцем трагедії. Заарештовано і власника клубу за невиконання вимог закону щодо недопущення потрапляння в клуб зброї чи боєприпасів, а сам клуб наразі закрили.

Міністр внутрішніх справ Венесуели Нестор Реверол повідомив, що в клубі перебували близько 500 студентів, адже там якраз проходила вечірка, присвячена врученню дипломів. За його словами, в закладі розпочалася бійка і один з учасників підірвав каністру зі сльозогінним газом.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Через півтора року після пожежі у клубі Мі100 не встановили жодних засобів протипожежної безпеки ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук