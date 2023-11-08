Жінка народжувала в Кам'янець-Подільському перинатальному центрі

На Хмельниччині 17-річна породілля звинувачує лікарку Кам’янець-Подільського перинатального центру в смерті новонародженого сина. За її словами, вагітність проходила без жодних ускладнень, але після складних пологів хлопчик народився мертвим. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі Кам’янець-Подільського райуправління поліції повідомили, що наразі правоохоронці проводять перевірку щодо цієї справи, але кримінальне провадження ще не відкривали, бо не було відповідних заяв.

Як розповіла 17-річна Олена Медик з села Збруч «Суспільному», її вагітність минала без ускладнень. На 40 тижні їй запропонували лягти у відділення патології перинатального центру, оскільки це була перша вагітність і лікарі наполягали на додатковому контролі. 29 жовтня у неї розпочалися перейми. Пологи приймала лікарка Влада Полянська, яка того дня була на чергуванні.

«У мене були перейми, але води не відходили. Влада Іванівна їх пробила, вони були зеленого кольору. [...] О 03:00 у мене почалися пологи. Серцебиття дитини було чудове, але голівка не з'являлася, не могла пройти. Лікарка сварила мене, казала: “Давай вже швидше народжуй, у мене руки болять”. Аби витягнути дитину, вирішили тягнути її вакуумом. Полянська наклала вакуум, але він злетів. Вона його наклала вдруге, дитину з мене дістали, але вже мертву», – описала події тієї ночі породілля.

За словами Олени Медик, у лікарському заключенні написали, що дитина напилася навколоплідних вод. Однак, жінка переконана, що смерть дитини настала через непрофесійність лікарки. Наразі вона збирається звернутися до керівництва перинатального центру з вимогою звільнити Владу Полянську. Якщо вона залишиться працювати у пологовому, каже Олена Медик, вона звертатиметься із заявою в поліцію.

Управління охорони здоров'я Кам'янець-Подільської міської ради ініціювало проведення розслідування. «Я уже дав доручення керівництву перинатального центру зібрати усю документацію щодо цих пологів, зібрати усю інформацію з першоджерел. Також чекаємо результатів розтину, його проводять у Хмельницькому. Він покаже реальну причину смерті немовляти. Хочеться об'єктивно розібратися у цій ситуації – нікого не прикриваючи, але й нікого не звинувачуючи безпідставно», – зазначив начальник управління Юрій Пливанюк.

Додамо, що у Кам'янець-Подільському перинатальному центрі прокоментувати ситуацію журналістам наразі відмовилися.