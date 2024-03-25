Іван Завадський здолав у фіналі сильного суперника з Казахстану

18-річний львівський спортсмен Іван Завадський виборов золоту медаль на міжнародному турнірі з боксу. Змагання відбулися у Каунасі (Литва). Про це 25 березня повідомили у міському управлінні спорту.

У півфіналі Іван Завадський переміг боксера з Уельсу Джонса Корі. У фінальному бою переміг потужного суперника з Казахстану Нурсултана Алтинбека, який торік виграв чемпіонат Азії серед спортсменів віком до 22 років. Золоту медаль Іван Завадський здобув у ваговій категорії до 54 кг.

Фінальні поєдинки 28-го Міжнародного турніру з боксу «Альгірдаса Шоцікаса» класу «А» відбулися з 20 по 24 березня у литовському місті Каунас. У ньому взяли участь 72 боксери з 10 країн. Збірна України виборола 13 медалей – 3 золоті, 4 срібні і 6 бронзових.

Іван Завадський – уродженець Закарпаття. Першим його тренером був Валерій Вишньов. У Львові його тренують Роман Джуман та Олександр Остапчук. У 2022 році на Всесвітній Гімназіаді у Франції Іван Завадський здобув срібну медаль. На чемпіонаті України з боксу він також став срібним призером у свлїй ваговій категорії.