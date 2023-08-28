Даниїл Яковлєв переміг у програмі омніум

Учень Львівського фахового коледжу спорту 18-річний Даниїл Яковлєв переміг на чемпіонаті світу з велоспорту серед юніорів, що відбувався у місті Калі (Колумбія). Він виборов золоту медаль в олімпійському виді програми – омніум, повідомляє міська рада.

Омніум – це перегони, що складаються з чотирьох етапів: скретч, гонка темпо, гонка з вибуттям та групова гонка.

Даниїл Яковлєв – вихованець ДЮСШ імені Георгія Прокопенка, майстер спорту України. Зараз навчається у Львівському фаховому коледжі спорту. Хлопця тренують Андрій Каргут та Микола Залигін. У 2022 році спортсмен виборов бронзу на чемпіонаті Європі та став срібним призером на чемпіонаті світу.

Вся сім’я Даниїла займається велоспортом. Його батько – заслужений майстер спорту з велоспорту, старший тренер команди України з велотреку Василь Яковлєв. Свого часу теж був чемпіоном світу серед юніорів, учасником чотирьох Олімпійських ігор. Мати Даниїла також майстриня спорту з велоспорту. Старший брат Даниїла Микита є переможцем Кубка світу у гонці медісон (одного із видів командних гонок на витривалість у велоспорті).