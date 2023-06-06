Спортсмен бере участь у гонитві медісон

У Львові з 1 по 6 червня тривав чемпіонат України з велоспорту на треку. Участь взяли 85 спортсменів, які змагалися в 11 видах програми. ZAXID.NET відвідав останній день програми змагань.

«У змаганнях бере участь 85 елітних спортсменів. Це дорослі чоловіки та жінки. Також до змагань допустили юніорів та юніорок. Це відбір на чемпіонат світу. Тут формується збірна команда України. У нас 11 видів програми. Харківщина дуже розвиває спринт і домінує на цих видах програми. Львівщина краще виступила в командних видах програми. Варто виокремити Миколаївську область – спортсменки показали гарні результати. У Черкасах недосвідчені спортсмени, але теж борються за призові місця», – розповів головний суддя змагань Володимир Набойщиков.

У фінальний день чемпіонату України спортсмени змагались в гонитві медісон (Фото ZAXID.NET)

За словами судді, війна негативно вплинула на підготовку українських спортсменів. Однак він задоволений результатами юніорів.

«Багато спортсменів готуються за кордоном і не мають можливості нормально спілкуватися зі своїми тренерами. Або ж спортсмени тут, а тренери там. Якщо сказати, що в командній гонитві елітні спортсмени проїхали за 4 хвилини та 14 секунд, то це не дуже добрий результат. Проте серед юніорів, наприклад, Данило Яковлєв зі Львова виступив чудово. Він тренується за кордоном з підтримкою тренерів з України», – сказав Володимир Набойщиков.

Володимир Набойщиков (Фото ZAXID.NET)

Нагадаємо, що на Яворівщині триває чемпіонат України з вітрильного спорту. На озері Сірка до 10 червня змагатимуться 80 майстрів вітрильного спорту з різних куточків України.