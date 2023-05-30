Озеро Сірка, де відбудудуться змагання

З 1 по 10 червня на озері Сірка, що в Яворівському районі, відбудеться чемпіонат України з вітрильного спорту. Участь у змаганнях візьмуть приблизно 80 спортсменів з різних регіонів України. На брифінгу у Львівській обласній військовій адміністрації у вівторок, 30 травня, розповіли, що чемпіонат стане поштовхом до створення у регіоні яхтшколи для дітей.

Керівник управління молоді та спорту ЛОВА Роман Хім'як зазначив, що це перший чемпіонат з вітрильного спорту в історії Львівщини. «Виклики, які постають перед організаторами й місцевою федерацією, можливо, і не є масштабні, але хочеться зробити все максимально якісно, оскільки сам чемпіонат триватиме практично десять днів. Географія виду спорту така, що це південь та центр України, оскільки чемпіонати раніше відбувалися саме там. І нам пощастило, що є сильна локальна команда, яку підтримує бізнес. Перед нами стоїть завдання, щоб всі учасники отримали задоволення від Львівщини», – сказав Роман Хім'як.

Роман Хім'як (фото ZAXID.NET)

Очільник Галицької вітрильної асоціації, капітан та реконструктор старовинного козацького човна-чайки «Спас» Мирон Гуменецький говорить, що наразі в Україні немає місць для проведення масштабних змаганнь з вітрильного спорту. За його словами, озеро Сірка підходить за параметрами – навколо водойми немає лісу, є гарні вітри, велика площа плеса.

«Львівщина не має свого яхтклубу на воді. Є лише теоретичний на папері. Ми звернулися до приватних підприємців, які мають можливість виходу до води. Вони пішли нам на зустріч, підготували територію та документи. Сподіваюсь, що в нас все вдасться й учасники матимуть бажання знову сюди приїхати. З 1 по 4 червня приймемо 25-30 людей і з 5 по 10 червня – 35-50 людей. Точну кількість скажемо, коли почнуться змагання», – розповів Мирон Гуменецький.

Мирон Гуменецький (фото ZAXID.NET)

Підприємиця, волонтерка, партнерка Галицької вітрильної асоціації Оксана Новікова повідомила, що на змаганнях буде і музична програма. Крім цього, місцеві мешканці готують виступи.

«Я сама переїхала з Криму, і для мене море, яхти вітрила – це дуже особиста річ. У нас є мрія, і ми сподіваємось, що нарешті створимо на Львівщині потужну дитячу яхтшколу. Відкриття чемпіонату буде першим серйозним кроком до створення. Запрошую всіх охочих відвідати чемпіонат, щоб побачити, що таке справжній вітрильний спорт. Ми як партнери займаємось підготовкою відкриття чемпіонату й готуємо культурну програму. Зокрема, буде проект «Пиріг і Батіг», гурт з Огайо Brother hill та колектив Lemko Bluegrass. Новояворівська громада також готує культурну програму», – додала Оксана Новікова.

Оксана Новікова (фото ZAXID.NET)

Зазначимо, що Сірка є штучним озером з глибиною до 70 м та об'ємом води понад 200 млн м³. Змагання з вітрильного спорту востаннє відбувалися тут у 2019 році.