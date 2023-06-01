Останнім місцем праці Мирона Маркевича у 2014-2016 роках був ФК «Дніпро»

Мирон Маркевич обійняв посаду головного тренера львівського футбольного клубу «Карпати». Про укладення офіційного контракту з новим тренером повідомили на офіційному сайті «Карпат».

«Футбольний клуб ”Карпати” уклав контракт з новим головним тренером. “Зелено-білих” очолив Мирон Маркевич», – йдеться в повідомленні.

72-річний Мирон Маркевич народився у Винниках, займався у групі підготовки львівських «Карпат», а на початку 70-х потрапив до головної команди. Найкращі роки його футбольної кар'єри минули у Луцьку, де він завершував кар'єру гравця, а пізніше розпочав тренерську діяльність у місцевому «Торпедо».

У 1990-х Мирон Маркевич повернувся до Львова як тренер і став символом головних перемог «Карпат» у часи Незалежної України – вивів команду до фіналу Кубку України та виграв бронзові нагороди 1998 року.

Особливою постать Мирона Маркевича є і для Харкова, де тренер протягом семи сезонів поспіль вигравав медалі чемпіонатів України з тамтешнім «Металістом». Крім того, харків'яни пробилися до чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА. Через три роки Маркевич перевершив це досягнення з «Дніпром», який вийшов до фіналу Ліги Європи.

У тренерській біографії Мирона Маркевича також є робота з національною командою України, а також досвід функціонера –протягом п'яти років він очолював комітет національних збірних ФФУ/УАФ.