«Карпати» програли боротьбу за потрапляння в Прем'єр-лігу та залишаться в Першій лізі

Львівський футбольний клуб «Карпати» програв боротьбу за путівки в Прем'єр-лігу та залишиться в Першій лізі ще на сезон. Останній матч сезону в суботу, 27 травня, львів'яни зіграли в нічию з київською «Оболонню» та зупинилися на 5 місці турнірної таблиці.

Нагадаємо, за путівки в УПЛ змагалися по 4 найкращі команди двох груп Першої ліги за результатами першого кола чемпіонату, у тому числі й «Карпати». Команди, які за результатами другого кола зайняли перші два місця, автоматично підвищувалися в статусі, 3-4 місце отримували шанс поборотися за вихід в УПЛ з аутсайдерами Прем'єр-ліги в стикових матчах.

«Карпати» розпочали друге коло успішно, здолавши «Кремінь», «Металург» та «Оболонь» і зігравши в нічию з ЛНЗ. Проте подальші поразки нівелювали цей успіх, і в результаті вони посіли 5 сходинку турнірної таблиці.

До УПЛ напряму пройшли «Полісся» та «Оболонь», у стикових матчах зіграють ЛНЗ та «Металург».