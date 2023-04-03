ФК «Карпати» сподавається вийти в Прем'єр-лігу

Керівництво та нові гравці футбольного клубу «Карпати» у понеділок, 3 квітня, провели зустріч з вболівальниками. Команда 8 квітня відновлює офіційні матчі та змагатиметься у восьми поєдинках Першої ліги, щоб потрапити у Прем'єр-лігу.

Тренер Андрій Тлумак зазначив, що дуже задоволений новими футболістами. «Ми добре попрацювали. Звичайно, складно багато тренуватися, щоб зіграти тільки вісім матчів. Наші контрольні матчі показують, що команда в хорошій формі. Ми виграли два матчі з рахунком 6:0 і, думаю, що в сезон увійдемо успішно. Обіцяти чогось не хочу, але наші матчі покажуть, що ми готові битися. Готові все зробити, щоб вийти в Прем'єр-лігу», – розповів Андрій Тлумак.

Тренер зазначив, що хороших гравців для підсилення знайти важко, але вважає – йому вдалось залучити найкращих. Шість нових гравців, які взимку приєдналися до «Карпат», мають досвід виступів в Прем'єр-лізі. Йдеться про Тараса Саківа, Данила Книша, Олександра Ілющенка, Сергія Горбунова, Олексія Кобленка, Івана Бобка. До офіційних матчів вони готувалися 4,5 місяці.

Новачки розповідають, що було важко грати без вболівальників. Однак вважають, що всім гравцям вдалось адаптуватися після контрольних ігор.

«Команда готова, дуже тренована, пройшла збори, вірить в себе та в тренерський штаб. Наше завдання – виходити на футбольне поле й робити все можливе, бо тільки так зможемо досягти результату», – сказав Данило Книш.

За словами Андрія Тлумака, було складно з пошуком команд-суперників на збори. За його словами, деякі українські команди відмовляли «Карпатам».

«Коли ми були в Ужгороді, то сподівалися зіграти матчі з Прем'єр-лігою, тому що там базуються багато команд. Там і "Дніпро-1", і "Металіст", і "Минай", але, на жаль, вони нам відмовили. Причин я не знаю. Проте останні 2 матчі ми мали з "Вересом", "Нивою" і закрили питання контрольних матчів. Раніше, до війни, ми виїжджали за кордон і грали там. Зараз є закон, що команди Першої ліги не мають права виїжджати за кордон», – зазначив тренер.

На зустрічі також був президент львівських «Карпат» Степан Юрчишин. Він розповів про будівництво тренувальної бази в Бартатові, що неподалік Львова.

«База на 70% готова. Думаю, наприкінці червня або на початку липня вона функціонуватиме. У нас в клубі все стабільно, а це найголовніше, бо є зарплати, ресурс на проживання. Проте виконати завдання, яке стоїть перед командою, нам буде складно, ми це розуміємо. Треба зібратися й зробити все, щоб команда таки потрапила в Прем'єр-лігу», – наголосив Степан Юрчишин.

Зазначимо, що ФК «Карпати» змінили постачальника форми через роботу у Росії. Відтепер екіпірування постачатиме не Joma, а Nike. За словами тренера Андрія Тлумака, офіційно форму презентують у четвер, 6 квітня. Незабаром її зможуть придбати вболівальники.

Нагадаємо, що львів'яни разом з «Поліссям», «Епіцентром» з Дунаївців та тернопільською «Нивою» сформували четвірку лідерів групи А, які змагатимуться за місця в УПЛ з лідерами групи В – «ЛНЗ» з Черкас, «Оболонню» з Києва, «Кремінем» Кременчука та «Металургом» із Запоріжжя. Два переможці цієї вісімки напряму вийдуть до УПЛ, а третє і четверте місця грають у плей-оф з командами, які посіли 14 і 13 місця у УПЛ відповідно.

Найбільші шанси на перемогу – у «Полісся» та «Оболоні», які мають по 16 очок. У «Карпат» лише 6 очок, оскільки вони програли обидва матчі «Поліссю» та «Епіцентру» . Базовою датою матчів другої частини чемпіонату є 8 квітня 2023 року, останнього – 27 травня. Перший матч «Карпати» зіграють проти «Кременя» вдома.