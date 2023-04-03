Юрій Можаровський був тричі визнаний найкращим арбітром України

Дитячо-юнацьку спортивну школу «Карпати» очолить відомий футбольний арбітр Юрій Можаровський, у минулому – арбітр Міжнародної федерації футболу ФІФА.

У понеділок, 3 квітня, він зустрівся з міським головою Львова Андрієм Садовим та начальником управління спорту Антоном Нікуліним і обговорив перспективи школи та можливості розвитку футболу у Львові.

«Новим директором ДЮСШ "Карпати" буде екс-арбітр ФІФА Юрій Можаровський, за плечима якого 137 матчів в чемпіонаті УПЛ, в тому числі 10 матчів українського ель-класико – "Шахтар" - "Динамо". Юрія Можаровського тричі визнавали найкращим футбольним арбітром України», – наголосив керівник управління спорту Львова Антон Нікулін.

Також він додав, що попередній директор школи Андрій Шандор переходить на іншу роботу, також пов’язану з розвитком футболу у нашому регіоні.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Садовий представив нового позаштатного радника з питань спортивної інфраструктури Романа Гапачила. Він працюватиме над розвитком напрямку Unbroken-спорт, щоб залучати ветеранів війни до спорту, і проектом будівництва льодової арени.