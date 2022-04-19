Займатися футболом можуть діти віком 6-17 років

Дитячо-юнацька спортивна школа «Карпати» запрошує дітей переселенців на безкоштовні тренування з футболу. Заняття відбуваються на трьох локаціях. ФК «Карпати» планує закупити дітям екіпірування.

Від початку війни школа тимчасово припинила заняття. Але з 16 березня тренування відновили. За словами директора ДЮСШ «Карпати» Андрія Шандора, на початку року тут займалися 620 дітей, після початку війни з України виїхали близько чверті усіх учнів. Проте зараз частина з них вже повертається назад і відновлює свої тренування. Окрім того, почали звертатися переселенці, які хотіли записати своїх дітей на заняття.

«У міському управлінні спорту виникла ініціатива проводити руханку з дітьми переселенців. Деякі наші тренери волонтерили у цьому проекті. Потім ми вирішили провести заняття на базі нашої школи. Оскільки до цієї ініціативи долучився ще ФК «Карпати», то хочемо допомогти їм з екіпіруванням», – розповів ZAXID.NET Андрій Шандор.

Зараз у школі займається 35 дітей переселенців з різних куточків України, по 2-5 у кожній віковій групі. Переважно це діти з Київщини, є з Харкова, Краматорська. Також, як зазначає Андрій Шандор, на базу ДЮСШ «Карпати» переніс свої заняття тренер-переселенець Віталій Сидоренко з Києва. Він має свою приватну школу з підготовки воротарів, але був змушений виїхати з Києва. Оскільки у Львові та околицях тимчасово проживають багато його учнів, тому йому надали можливість проводити заняття у Львові.

У ДЮСШ «Карпати» приймають всіх охочих дівчат і хлопців віком 6-17 років. Заняття відбуваються на стадіоні «Школяр» (вул. Вахнянина, 1). Також є можливість відвідувати філії у Брюховичах і на Рясному-1. Директор школи зазначає, що обмежень на кількість нових учнів немає.

«Нічого страшного, якщо буде трохи більше людей. Тренери готові приділяти їм увагу. Скільки буде охочих, стільки будемо брати. Будемо раді допомогти», – наголошує директор школи.

Дітей тимчасово зараховують у навчально-тренувальні групи. Лікарка проводить поверхневий медичний огляд.

«Намагаємося їх розвантажити емоційно. Не тільки переселенці, але й наші хлопчики переживають непрості часи. Тому наша задача в ігровому режимі поправити їхній психологічно-емоційний стан», – розповів дитячий тренер Андрій Василитчук.

Усі деталі щодо навчання можна дізнатися за тел. 067 713 9843 (Богдан Пелех).