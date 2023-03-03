ФК «Карпати» змінили постачальника форми через роботу на ринку РФ
Відтепер партнером львівського клубу буде Nike, який повністю вийшов з російського ринку
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Львівський футбольний клуб «Карпати» змінив постачальника спортивної форми та екіпірування усіх клубних команд. Причиною такого рішення стала відсутність чіткої позиції компанії Joma щодо припинення роботи на російському ринку.
Як повідомили в клубі, впродовж кількох місяців клуб вивчав потенційних партнерів і в лютому зупинився на партнерстві з Nike, чия пропозиція виявилася найоптимальнішою. Одним із визначальних критеріїв при виборі став повний вихід Nike із російського ринку. Натомість Joma нещодавно представила нову форму одного з російських клубів.
«Ми плануємо отримати нову форму до початку весняної частини чемпіонату. Позаяк зміна форми є тривалим процесом, то у березні наші футболісти гратимуть товариські матчі ще у старій формі. Далі заплановане поступове оновлення форми та спортивного екіпірування дитячо-юнацьких команд клубу», – зазначив директор з маркетингу ФК «Карпати» Юрій Зелик.
Зазначимо, що друга частина матчів Першої ліги, де грають львів'яни, розпочнеться у березні. Там «Карпати» позмагаються за путівку в Прем'єр-лігу з житомирським «Поліссям», «Епіцентром» з Дунаївців, тернопільською «Нивою», ЛНЗ з Черкас, «Оболонню» з Києва, «Кремінем» Кременчука та «Металургом» із Запоріжжя.