У межах святкування легендарні «карпатівці» отримали пам’ятні призи

Громадська організація «Ветерани ФК Карпати-1963» відсвяткувала ювілей клубу у музейно-культурному комплексі пивної історії «Львіварня». 18 січня львівським «Карпатам» виповнилось 60 років.

Як повідомили організатори, у межах святкування легендарні «карпатівці» отримали пам’ятні призи, а також іменні футболки із ювілейною датою «60 років», зокрема, воротар «Карпат» 1970-1973 років та засновник ГО «Ветерани ФК Карпати-1963» Габор Вайда, нападник 1967-1977 років, володар Кубку СРСР 1969 року Геннадій Лихачов, нападник 1967-1973 років, володар Кубку СРСР 1969 року Богдан Грещак, нападник клубу 1978-1980, 1981-1983, 1989-1990 років, рекордсмен Першої ліги СРСР за кількістю голів у одному сезоні Степан Юрчишин, півзахисник 1963-1972 років, володар Кубку СРСР 1969 року, багаторічний капітан «зелено-білих» Ігор Кульчицький.

«Я пам’ятаю усі миттєвості з життя рідної команди: як вона створювалася, як виступала та яких вершин досягала. Також пам’ятаю і те, як нас знищувала комуністична партія у радянські часи. “Карпати” були народною командою та відчували надзвичайну любов від вболівальників. Коли ми грали проти московських команд, то фанати кричали: “Бий москалів”. Ми їх били та перемагали», – сказав Ігор Кульчицький.

Фото ФК «Карпати»

На свято завітав і капітан теперішніх «Карпат» Денис Кожанов, який теж виступав у складі «левів» з 2007-го по 2011-й роки, а також з 2014-го до 2016-го.

«60-річчя “Карпат” для мене означає чимало. Сьогодні зібралися клубні легенди. Це надихає на здобуття нових перемог та написання нової історії “Карпат”», – сказав він Кожанов.

Нагадаємо, львівські «Карпати» зараз виступають у Першій лізі. На першому етапі чемпіонату команди зіграли 14 турів, після чого по чотири найкращі і чотири найгірші команди з груп сформували вісімки для другого етапу: найкращі розігруватимуть путівки в УПЛ, найгірші боротимуться за місця в Першій лізі. Усі очки команд у протистояннях між собою після першого етапу зберігаються на другий.

«Карпати» посіли друге місце в групі А. Разом з «Поліссям», «Епіцентром» з Дунаївців та тернопільською «Нивою» вони сформували четвірку лідерів, які змагатимуться за місця в УПЛ з лідерами групи В – ЛНЗ з Черкас, «Оболонню» з Києва, «Кремінем» Кременчука та «Металургом» із Запоріжжя. Два переможці цієї вісімки напряму вийдуть до УПЛ, а третє і четверте місця грають у плей-оф з командами, які посіли 14 і 13 місця у УПЛ відповідно. Старт другого етапу запланований на березень.