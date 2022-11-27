На матч гравці «Карпат» вийшли у футболках із написом «Переможемо» та тризубом ЗСУ

Львівський ФК «Карпати» знову програв лідеру Першої ліги ФК «Полісся». Матч відбувся на стадіоні Україна в неділю, 27 листопада та завершився з рахунком 2:1 на користь гостей.

На 14-й хвилині рахунок відкрив гравець «Полісся» Денис Янаков. На 50-й хвилині рахунок зрівняв «карпатівець» Ростислав Тарануха. На 56-й хвилині гравець «Полісся» Євгеній Морозко забив переможний для команди гол.

Нагадаємо, що на першому етапі чемпіонату команди зіграли 14 турів, після чого по чотири найкращі і чотири найгірші команди з груп сформують вісімки для другого етапу: найкращі розігруватимуть путівки в УПЛ, найгірші боротимуться за місця в Першій лізі. Усі очки команд після першого етапу зберігаються на другий. «Карпати» посіли друге місце в групі А з 28 очками.

Разом з «Поліссям», «Епіцентром» з Дунаївців та тернопільською «Нивою» вони сформували четвірку лідерів, які змагатимуться за місця в УПЛ з лідерами групи В – «ЛНЗ» з Черкас, «Оболонню» з Києва, «Кремінем» Кременчука та «Металургом» із Запоріжжя. Два переможці цієї вісімки напряму вийдуть до УПЛ, а третє і четверте місця грають у плей-оф з командами, які посіли 14 і 13 місця у УПЛ відповідно.