«Карпати» вже гарантували собі місце в вісімці найкращих команд

Львівський футбольний клуб «Карпати» вдруге в сезоні програв «Епіцентру» з Дунаївців. Єдиний гол у матчі на стадіоні «Колос» забив на 38 хвилині головою Євгеній Шевченко.

Нагадаємо, що в першому колі «Епіцентр» переміг «Карпати» у Львові з рахунком 2:0. Тоді дублем у ворота Романа Льопки відзначився Максим Гірний.

Після 12 турів «Карпати» продовжують перебувати на другій сходинці турнірної таблиці з 25 очками. «Епіцентр», який посідає третє місце, скоротив розрив з львів’янами до двох очок. Лідирує надалі житомирське «Полісся», яке є єдиною командою Першої ліги, що не зазнала жодної поразки в сезоні.

Нагадаємо, що на першому етапі чемпіонату команди зіграють 14 турів (два кола в кожній групі), після чого по 4 найкращі і 4 найгірші команди з груп сформують вісімки для другого етапу: найкращі розігруватимуть путівки в УПЛ, найгірші боротимуться за місця в Першій лізі. Усі очки команд після першого етапу зберігаються на другий. «Карпати» вже гарантували собі місце в вісімці найкращих команд.