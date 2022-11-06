Вирішальний гол забив Юрій Репета

Львівський футбольний клуб «Карпати» переміг ФК «Діназ» з Вишгорода Київської області з рахунком 3:2. Це вже третя поспіль перемога львівського клубу. Зустріч відбулася на стадіоні «Україна» 6 листопада.

На початку матчу «Карпатам» забили гол. Однак вже на 39-ій хвилині львів’янин Іван Когут з-за меж штрафного майданчика зробив нічию.

У другому таймі капітан зелено-білих Денис Кожанов зробив пенальті, змінивши рахунок – 2:1. Знову зрівняв рахунок Станіслав Мораренко із «Діназа», пробивши у кут з-за меж штрафної.

Однак «Карпати» вибороли перемогу на останній хвилині матчу. Свій дебютний гол в цій команді і вирішальний для матчу забив Юрій Репета. Матч закінчився з рахунком 3:2 на користь львів’ян.

Це вже друга перемога «Карпати» над «Діназом». Попередня їхня зустріч відбулася 18 вересня.

Після 11 турів «Карпати» продовжують перебувати на другій сходинці турнірної таблиці з 25 очками. На два очки менше в «Епіцентру», який на виїзді мінімально переміг ФСК «Маріуполь». Лідером надалі є житомирське «Полісся».

Нагадаємо, що на першому етапі чемпіонату команди зіграють 14 турів (два кола в кожній групі), після чого по 4 найкращі і 4 найгірші команди з груп сформують вісімки для другого етапу: найкращі розігруватимуть путівки в УПЛ, найгірші боротимуться за місця в Першій лізі. Усі очки команд після першого етапу зберігаються на другий.