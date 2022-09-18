Львівський клуб виграв чотири матчі з чотирьох

Львівський футбольний клуб «Карпати» переміг на виїзді «Діназ» з Вишгорода Київської області з рахунком 2:1. Здобувши четверту перемогу поспіль у новому сезоні, «зелено-білі» стали одноосібними лідерами групи А Першої ліги.

З «Діназом» львів’яни грали в минулому сезоні в Другій лізі. У першій зустрічі клуб з Вишгорода здобув перемогу завдяки пенальті. Це була перша поразка «Карпат» у тому сезоні. Другий матч між командами був останнім у першому колі (і, як виявилося потім через війну, останнім у сезоні), і тоді «Карпати» взяли реванш та перемогли 2:0. Саме ця перемога дозволила львів’янам завершити сезон на першому місці.

У недільному матчі рахунок відкрили саме господарі поля на 34 хвилині. Після розіграшу штрафного біля воріт «Картпат» м’яч вийшов на кутовий, після майстерної подачі з якого Олег Кос головою пробив по воротах. Голкіпер львів’ян Роман Льопка навіть не зреагував на м’яч. Для нього це був перший пропущений гол у сезоні.

У другому таймі «Карпати» перебрали ініціативу на себе, і це дало результат. На 64 хвилині Денис Кожанов віддав точну передачу в штрафному майданчику, і Владислав Приймак зрівняв рахунок. На 72 хвилині львів’яни також успішно скористалися кутовим, й Ігор Дуць заніс м’яча у ворота суперника.

«Карпати» перемогли у четвертому матчі в сезоні з чотирьох та маючи 12 очок одноосібно очолили групу А Першої ліги. Їхній найближчий суперник, ФК «Полісся» з Житомира», у четвертому турі зіграв у нульову нічию з ФК «Нива» та з 10 балами посідає друге місце.

Наступний матч «Карпати» зіграють у Львові 24 вересня проти «Епіцентру» з Дунаївців, з яким вони також грали разом у Другій лізі минулого року.