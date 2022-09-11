Це третя поспіль перемога «Карпат» у новому сезоні

Львівський футбольний клуб «Карпати» розгромив у третьому турі ФК «Буковина». Матч на стадіоні «Україна» завершився з рахунком 4:0 на користь львів’ян. Це третя поспіль перемога «Карпат» у новому сезоні.

«Зелено-білі» відкрили рахунок вже на 4 хвилині: гол забив Ростислав Тарануха. На 28 хвилині Амбросій Чачуа подвоїв рахунок, а на 55 хвилині лідер «Карпат» Денис Кожанов збільшив перевагу до трьох м’ячів. У компенсований арбітром час захисник гостей Василь Гакман зрізав м’яч у власні ворота та поставив крапку в матчі.

Таким чином львів’яни продовжили переможну серію в Першій лізі та перебувають в лідерах групи А разом з житомирським «Поліссям» – обидві команди мають по 9 очок. У свою чергу «Буковина», маючи лише одне очко, опустилася на останню сходинку турнірної таблиці.

Додамо, що в минулому сезоні буковинці, як і «Карпати», грали в Другій лізі. Команди зустрічалися на полі рівно рік тому, тоді львів’яни перемогли з рахунком 2:1. На момент зупинки чемпіонату ФК «Буковина» перебувала на 9 місці турнірної таблиці.