Маючи 6 очок, львів'яни перебувають у лідерах групи А Першої ліги

Львівський футбольний клуб «Карпати», який дебютував цього сезону в Першій лізі, здобув першу перемогу на виїзді. Львів’яни в другому колі чемпіонату перемоги тернопільську «Ниву» 1:0.

Перший тайм завершився нульовою нічиєю, проте на 81 хвилині півзахисник «зелено-білих» Амбросій Чачуа відкрив рахунок та забезпечив перемогу своїй команді.

Нагадаємо, що у першому матчі сезону «Карпати» розгромили ФСК «Маріуполь» з рахунком 3:0. Таким чином львівський клуб, маючи 6 очок, перебуває у лідерах групи А Першої ліги.

«Нива» проводить у Першій лізі вже третій сезон. У сезоні 2020/21 тернополяни посіли 13 місце, а на момент зупинки чемпіонату 2021/22 перебували на 5 місці. У першому матчі сезону 2022/23 вони зіграли внічию з «Діназом» (Демидів, Київська область), тож після двох кіл мають лише 1 очко.

Додамо, що винниківський «Рух», який виступає в Прем’єр лізі, розпочав сезон із трьох поразок поспіль та посідає останнє місце турнірної таблиці.