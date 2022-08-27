«Карпати» розпочали з перемоги сезон у Першій лізі

У суботу, 27 серпня, львівський футбольний клуб «Карпати» дебютував у Першій лізі перемогою над ФСК «Маріуполь». У стартовому поєдинку сезону, який відбувся на стадіоні «Україна», зелено-білі обіграли суперника з рахунком 3:0.

Гравці львівських «Карпат» вийшли на поле у футболках із гаслом «Save the Heroes of Azovstal», таким чином вшановуючи героїзм захисників Маріуполя у війні з Росією.

Львів’яни відкрили рахунок на 11-й хвилині матчу. Гол у ворота суперника забив карпатівець Ростислав Тарануха. На 19-й хвилині «Карпати» збільшують перевагу у грі – другий гол забиває капітан «зелено-білих» у сьогоднішньому матчі Амбросій Чачуа.

У другому таймі карпатівці нарощують рахунок – третій гол у ворота суперника забиває новачок «Карпат» Олег Лень.

У минулому сезоні обидві команди виступали у Другій лізі, щоправда, у різних групах. На момент зупинення змагань через російське повномасштабне вторгнення «Карпати» лідирували у групі «А», натомість «Яруд» (так називався маріупольський клуб донедавна) йшов на 11-й сходинці групи «Б». Оскільки понад 20 футбольних клубів Професійної футбольної ліги взяли паузу на цей сезон через війну, маріупольці змогли заявитися в Першу лігу.

Після знищення Маріуполя російськими військами «Яруд» не лише змінив назву на ФСК «Маріуполь», щоб зберегти символізм, а й змушений був переїхати на Київщину, де й прийматиме суперників.