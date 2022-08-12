«Карпати» у першому турі зіграють вдома з ФСК «Маріуполь»

Професійна футбольна ліга 12 серпня затвердила учасників та формат нового сезону Першої ліги. Участь у сезоні 2022/23 братимуть 16 клубів, які розділять на групи А та Б по 8 команд, у тому числі і львівські «Карпати» як переможці групи А Другої ліги в попередньому сезоні.

Як повідомили «Карпати» на Facebook, львів’яни потрапили до групи А, де їхніми суперниками будуть «Полісся» (Житомир), «Епіцентр» (Дунаївці), «Нива» (Тернопіль), «Прикарпаття» (Івано-Франківськ), «Буковина» (Чернівці), ФСК «Маріуполь» (раніше – ФК «Яруд») та «Діназ» (Вишгород). У групі Б виступатимуть «Металург» (Запоріжжя), ФК «Чернігів», «Оболонь» (Київ), «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні), СК «Полтава», «Кремінь» (Кременчук), «Скорук» (Томаківка) та ЛНЗ (Черкаси).

Як повідомляє прес-служба ПФЛ, на першому етапі буде зіграно 14 турів (два кола в кожній групі), після чого по 4 найкращі і 4 найгірші команди з груп сформують вісімки для другого етапу – розіграшу путівок в УПЛ та боротьби за залишення у Першій лізі відповідно. Після першого етапу всі очки команд зберігаються на другий етап, а далі клуби грають лише матчі з командами іншої групи у два кола, тобто на другому етапі буде 8 турів.

У верхній вісімці клуби розіграють дві прямі путівки до УПЛ. Ті, які посядуть 3-4 місце, зустрінуться з командами УПЛ, які займуть 14 та 13 місця відповідно, та розіграють ще дві путівки до УПЛ у раунді плей-оф.

«У разі підтвердження ФК “Десна” та ФК “Маріуполь” участі у Чемпіонаті УПЛ сезону 2023/24, матчі плей-оф не проводяться. Кількість команд УПЛ збільшується до 18. У разі, якщо тільки один із зазначених клубів підтверджує участь, – тоді команда, що посіла 14 місце у Прем’єр-лізі, та команда, що посіла третє місце у другому етапі змагань Першої ліги, бере участь в етапі плей-оф за право грати у чемпіонаті України серед команд клубів ПЛ сезону 2023/24», – зазначають у ПФЛ.

Стартує Перша ліга 27 серпня. «Карпати» у першому турі зіграють вдома з ФСК «Маріуполь». Повний календар змагань групи А можна переглянути за посиланням.

Водночас у Другій лізі цього сезону зіграють лише 11 команд, оскільки понад 20 клубів ПФЛ вирішили пропустити цей сезон, опинившись у складній ситуації через війну. Перше місце Другої ліги підвищиться в класі напряму, а друге місце зіграє стиковий матч із передостаннім місцем Першої ліги.