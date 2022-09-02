2 вересня «Рух» приймав на стадіоні «Україна» донецький «Шахтар»

Винниківський футбольний клуб «Рух» програв перші три матчі нового сезону Української прем’єр-ліги. Маючи 0 очок, львівська команда посідає останнє місце турнірної таблиці за результатами трьох турів.

«Рух» розпочав сезон 24 серпня домашнім матчем проти харківського «Металіста». Гості відкрили рахунок на 37 хвилині, проте винниківчанам вдалося вже за кілька хвилин відігратися завдяки голу Юрія Климчука. Та в другому таймі Максим Прядун забезпечив перемогу харків’янам 2:1.

У другому турі «Рух» зіграв на виїзді проти «Колоса» з Ковалівки 28 серпня. Господарі поля відкрили рахунок вже на 5 хвилині: голом відзначився Вадим Мілько. Майже під завісу матчу «Колос» подвоїв свою перевагу та залишив львівську команду ні з чим.

2 вересня «Рух» приймав на стадіоні «Україна» донецький «Шахтар», який через російське вторгнення втратив практично всіх своїх легіонерів. На 35 хвилині матчу Михайло Мудрик отримав червону картку та залишив «гірників» у меншості, проте «Руху» це не допомогло: Юхим Конопля на 79 хвилині відкрив рахунок та забезпечив «Шахтарю» +3 очки.

Винниківський «Рух» опинився на останньому місці турнірної таблиці, тоді як «Шахтар» з 7 очками її очолив. Поточний лідер УПЛ може змінитися вже завтра, адже матч львів’ян з донеччанами був першим у турі. На лідерство претендують «Зоря», «Колос», «Олександрія» та «Верес», які виграли перші два матчі сезону.