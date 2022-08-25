Донецький «Шахтар» дізнався суперників у Лізі чемпіонів
«Гірники» потрапили до групи F
Донецький «Шахтар», який єдиний представляє Україну в теперішньому сезоні Ліги чемпіонів, дізнався своїх суперників по групі в сезоні 2022/23. «Гірники» потрапили до групи F та зіграють з «Реалом», «РБ Лейпциг» та «Селтіком». Жеребкування відбулося увечері 25 серпня у Стамбулі, де відбудеться фінал Ліги чемпіонів 2022/23.
Результати жеребкування:
- Група А: «Аякс», «Ліверпуль», «Наполі», «Рейнджерс».
- Група В: «Порту», «Атлетіко», «Баєр 04», «Брюгге».
- Група С: «Баварія», «Барселона», «Інтер», «Вікторія».
- Група D: «Айнтрахт», «Тоттенгем», «Спортінг», «Олімпік».
- Група E: «Мілан», «Челсі», «Ред Булл Зальцбург», «Динамо» (Загреб).
- Група F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтар», «Селтік».
- Група G: «Манчестер Сіті», «Севілья», «Боруссія», «Копенгаген».
- Група H: ПСЖ, «Ювентус», «Бенфіка», «Маккабі».
Зазначимо, що цей сезон «Шахтар» мав розпочинати з кваліфікації, проте через відсторонення від змагань російських клубів отримав пряму путівку в груповий етап. Київське «Динамо» розпочало шлях до єврокубків з другого кваліфікаційного раунду, перемогло «Фенербахче» та «Штурм», проте в плей-оф кваліфікації поступилося «Бенфіці» із загальним рахунком 0:5 та вилетіло до Ліги Європи.
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