«Шахтар» єдиний представляє Україну в теперішньому сезоні Ліги чемпіонів

Донецький «Шахтар», який єдиний представляє Україну в теперішньому сезоні Ліги чемпіонів, дізнався своїх суперників по групі в сезоні 2022/23. «Гірники» потрапили до групи F та зіграють з «Реалом», «РБ Лейпциг» та «Селтіком». Жеребкування відбулося увечері 25 серпня у Стамбулі, де відбудеться фінал Ліги чемпіонів 2022/23.

Результати жеребкування:

Група А: «Аякс», «Ліверпуль», «Наполі», «Рейнджерс».

«Аякс», «Ліверпуль», «Наполі», «Рейнджерс». Група В: «Порту», «Атлетіко», «Баєр 04», «Брюгге».

«Порту», «Атлетіко», «Баєр 04», «Брюгге». Група С: «Баварія», «Барселона», «Інтер», «Вікторія».

«Баварія», «Барселона», «Інтер», «Вікторія». Група D: « Айнтрахт», «Тоттенгем», «Спортінг», «Олімпік».

Айнтрахт», «Тоттенгем», «Спортінг», «Олімпік». Група E: « Мілан», «Челсі», «Ред Булл Зальцбург», «Динамо» (Загреб).

Мілан», «Челсі», «Ред Булл Зальцбург», «Динамо» (Загреб). Група F: « Реал», «РБ Лейпциг», « Шахтар» , «Селтік».

Реал», «РБ Лейпциг», , «Селтік». Група G: « Манчестер Сіті», «Севілья», «Боруссія», «Копенгаген».

Манчестер Сіті», «Севілья», «Боруссія», «Копенгаген». Група H: ПСЖ, «Ювентус», «Бенфіка», «Маккабі».

Зазначимо, що цей сезон «Шахтар» мав розпочинати з кваліфікації, проте через відсторонення від змагань російських клубів отримав пряму путівку в груповий етап. Київське «Динамо» розпочало шлях до єврокубків з другого кваліфікаційного раунду, перемогло «Фенербахче» та «Штурм», проте в плей-оф кваліфікації поступилося «Бенфіці» із загальним рахунком 0:5 та вилетіло до Ліги Європи.