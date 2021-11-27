Львів'яни забили два м'ячі у ворота суперників

У суботу, 27 листопада, львівський футбольний клуб «Карпати» переміг «Діназ» з Вишгорода, таким чином львів'яни здобули 13 поспіль перемогу, а ще перемогли в останньому матчі Другої ліги. Львівські футболісти забили два гола, їхні суперники – жодного, повідомили на Facebook клубу.

Гра відбувалася у Львові на стадіоні «Україна». Команда з Київщини «Діназ» була потужним конкурентом львів’ян і посідала третю сходинку турнірної таблиці. Але карпатівцям вдалося їх обіграти.

Усі голи були забиті у другому таймі. Валерій Болденков забив перший м'яч на 54 хвилині матчу, а Денис Кожанов забив гол на 80 хвилині. Таким чином, ФК«Карпати» повернулись на перше місце групи, набравши 48 очок.

Зазначимо, що оновлений ФК «Карпати» розпочав свої виступи в професійному футболі лише цього року. Юридично клуб створили торік, і один сезон він відіграв в аматорському чемпіонаті. У липні команда отримала від фанатів історичний логотип та заявилася в Другу лігу. На презентації штаб «Карпат» оголосив амбітну мету – вийти до Першої ліги за результатами цього сезону, а вже через рік потрапити до Прем’єр-ліги.