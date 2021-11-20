«Карпати» обіграли суперника в Києві з рахунком 3:0

У суботу, 20 листопада, львівський ФК «Карпати» провели заключний виїзний поєдинок року у Другій лізі та зіграли з АФСК «Київ». «Карпати» обіграли суперника в Києві з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі на 21-й хвилині відкрив правий вінгер львівських «Карпат» Денис Галенков. На 75-й хвилині рахунок до 2:0 звів лідер «Карпат» Денис Кожанов, а третій гол на 81-й хвилині забив правий захисник Володимир Заставний.

Після 19 турів «Карпати» продовжують очолювати турнірну таблицю Другої ліги, маючи 45 очок. Зазначимо, що підопічні Андрія Тлумака поступилися лише у двох матчах – Діназу та ЛНЗ, які перебувають на третій та четвертій сходинках турнірної таблиці відповідно.

Додамо, що віднедавна львів’яни грають у новій формі. Напередодні «Карпати» представили нову форму зі спонсорами клубу – торговими марками «Львівське», «Галка» та «Трускавецька».