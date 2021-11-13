У матчі з черкаським «Дніпром» львів’яни перемогли з рахунком 5:1

Львівський футбольний клуб «Карпати» здобув перемогу у групі «А» Другої ліги. У матчі з черкаським «Дніпром», який відбувся 13 листопада на стадіоні «Україна» у Львові, львів’яни перемогли з рахунком 5:1.

Рахунок у матчі відкрив на 20 хвилині лідер «Карпат» Денис Кожанов, проте на 41 хвилині його зрівняв Олег Кос. На 69 хвилині захисник дніпрян Павло Шостка забив у власні ворота, після чого гра в гостей розладналася. На 72 хвилині перевагу «Карпат» збільшив Амбросій Чачуа, на 90-й забив Андрій Ткачук, а під час останньої атаки львів'ян у компенсований час відзначився Максим Гуменюк.

Після 18 турів «Карпати» продовжують очолювати турнірну таблицю Другої ліги, маючи 42 очки. Зазначимо, що підопічні Андрія Тлумака поступилися лише у двох матчах - Діназу та ЛНЗ, які перебувають на третій та четвертій сходинках турнірної таблиці відповідно.

Наступний матч львів'яни проведуть проти АФСК «Київ» у гостях 20 листопада.

Додамо, що сьогоднішній матч львів’яни зіграли у новій форми. Напередодні «Карпати» представили нову форму зі спонсорами клубу – торговими марками «Львівське», «Галка» та «Трускавецька».