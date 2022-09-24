На матч проти «Епіцентру» львівські «леви» вийшли у футболках із Білим хрестом ЗСУ та написом «Херсонська офензива»

У суботу, 24 вересня, львівський футбольний клуб «Карпати» зіграв проти «Епіцентру» з Кам’янця-Подільського. Матч завершився із рахунком 0:2 на користь «Епіцентру».

Матч розпочався о 16:00 на стадіоні «Україна» у Львові. На матч проти «Епіцентру» львівські «леви» вийшли у футболках із Білим хрестом ЗСУ та написом «Херсонська офензива». Під час поєдинку проводився збір коштів на дрони для бойових підрозділів, які продовжують наступ на півдні України.

Львівські «Карпати» зазнали поразки у матчі з «Епіцентром», програвши з рахунком 0:2.

У минулому матчі львівські «леви» здійснили камбек та обіграли вишгородський «Діназ» – Владислав Приймак зрівняв рахунок у матчі, а Ігор Дуць приніс «Карпатам» перемогу.