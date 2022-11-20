«Карпати» перемогли місцеве «Прикарпаття» із рахунком 2:0

У неділю, 20 листопада, у Івано-Франківську відбувся матч між львівськими «Карпатами» та місцевим «Прикарпаттям», у якому львів’яни здобули впевнену перемогу.

20 листопада відбулось важливе протистояння 13-го туру групи «А» Першої ліги. «Карпати» зустрілись з претендентом за вихід у прем'єр-лігу. Франківчани боролись за місце у топ-4 в групі «А». Нагадаємо, що у першому колі львівські леви перемогли «Прикарпаття» з рахунком 2:1.

Матч стартував о 13:00 на центральному міському стадіоні «Рух». «Карпати» перемогли місцеве «Прикарпаття» із рахунком 2:0. Голами відзначились Ігор Дуць та Денис Галенков.