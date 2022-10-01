На матч гравці «Карпат» вийшли у футболках з зображенням одного з символів Інтернаціонального Легіону при ГУР

Львівський ФК «Карпати», у межах шостого туру Першої ліги, здобув перемогу у матчі проти івано-франківського «Прикарпаття» із рахунком 2:1.

Матч відбувся у суботу, 1 жовтня, на львівському стадіоні «Україна». На 20-й хвилині рахунок відкрив гравець «Прикарпаття» Василь Цюцюра. На 33-й хвилині «карпатівець» Артур Рябов зрівняв рахунок. На 62-й хвилині Ростислав Тарануха забив переможний для «Карпат» другий гол у ворота івано-франківців.

Через поразку в попередньому турі львів'яни посідають другу сходинку турнірної таблиці, маючи 15 очок. Лідером групи А з 16 очками є житомирське «Полісся», на рахунку якого п’ять перемог та одна нічия. Саме з житомирянами «Карпати» зустрінуться в наступному турі 7 жовтня.

Зазначимо, що на матч із «Прикарпаттям» гравці «Карпат» вийшли у футболках з зображенням одного з символів Інтернаціонального Легіону при Головному управлінні розвідки, оскільки під час поєдинку проводився збір коштів на підтримку іноземних військових, які боронять Україну у війні з Росією.

Це вже не вперше львівські «леви» під час матчів збирають гроші для військових. На матчі проти «Епіцентру» 24 вересня проводився збір коштів на дрони для бойових підрозділів, які продовжують наступ на півдні України. А на матчі проти «Буковини» зібрали понад 76 тис. грн, які передали на потреби львівської 80-ї ОДШБр