Анатолій Безсмертний та Віталій Пономарьов працюватимуть з ФК «Львів» та ФК «Рух»

Головним тренером футбольного клубу «Львів» став Анатолій Безсмертний, який раніше вже працював з командою. Крім цього, новим тренером ФК «Рух» обрали Віталія Пономарьова.

Віталій Пономарьов, який очолив «Рух», раніше працював з молодіжною командою клубу. «Під керівництвом Віталія Пономарьова "Рух" U-19 дійшов до 1/8 фіналу юнацької ліги УЄФА. Попереднім головним тренером "Руху" був білорус Леонід Кучук», – розповіли у прес-службі управління спорту Львова.

ФК «Рух» повідомив, що до тренерського штабу Віталія Пономарьова увійшли Іван Шуга, Віталій Романюк, Андрій Радь та Мар'ян Шевчук. Команду юніорів клубу очолить Михайло Дячук-Ставицький.

Новий головний тренер ФК «Львів» Анатолій Безсмертний працював з командою з березня по серпень 2021 року. Тоді клуб зіграв 16 матчів, у яких здобув 5 перемог, 4 нічиїх та 7 поразок.

«Новому головному тренеру допомагатиме Роман Пахолюк. Останньою командою, яку тренував Безсмертний був "Альянс" з Липової Долини. Також він очолював "Вікторію", "Черкащину", "Полісся", "Полтаву" та "Суми"», – зазначили у ФК «Львів».

Нагадаємо, що львівський футбольний клуб «Карпати» зупинив співпрацю з компанією Joma, яка постачала спортивну форму та екіпірування. Причиною стала робота бізнесу на території Росії. Тепер партнером «Карпат» буде Nike.